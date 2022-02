Imca Marina, Adelheid Roosen, Farja Farvardin (FawryNotSawry), influencer Shirley Cramer en game-influencer Santino doen mee aan de First Dates Valentijn-Special. De speciale uitzending is op 14 februari te zien op NPO3.

De tachtigjarige zangeres Imca Marina heeft een date met Harry. De 63-jarige theatermaakster Roosen gaat een hapje eten met Frans. Cramer, bekend van de programma's Temptation Island en Ex on the Beach is gematcht met Danny. Farvardin, bekend van haar juicekanaal FawryNotSorry, zit aan tafel met Jordie en Santino spreekt af met Kiki.

In het programma gaan mensen op zoek naar de ware liefde. Iedere Valentijnsdag staat de datingshow in het teken van bekende Nederlanders. Zo deden Johan Vlemmix, Giel Beelen, Frits Huffnagel, Dennis Schouten en Pearl Jozefzoon al eens mee aan het programma.