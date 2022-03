Voor de liefhebber van Formule 1 en de fans van Max Verstappen die alle races van 2022 live via het grote of kleinere scherm willen volgen, verandert er dit jaar veel. We zetten op een rij waar je de races dit jaar kunt bekijken.

Alles live volgen bij Viaplay

Vanaf 1 maart is streamingdienst Viaplay actief in Nederland en kun je vanaf de start van het seizoen in het weekend van 18, 19 en 20 maart met de Grand Prix van Bahrein tot en met 20 november in Abu Dhabi alles live zien. Viaplay heeft de exclusieve uitzendrechten voor de Nederlandse markt. De streamingdienst heeft veel nieuwe namen aangetrokken voor de exclusieve liveverslagen, interviews en duiding. Exit Olav Mol, Jack Plooij en Robert Doornbos. Aan boord van het Viaplay-team zijn onder anderen Amber Brantsen, Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk, Christijan Albers, Tom Coronel Giedo van der Garde en Max' vader Jos Verstappen.

Je betaalt voor een abonnement op Viaplay 13,99 euro per maand. Daar krijg je veel Formule 1 voor, maar mogelijk ook dingen die je helemaal niet wil, zoals films en series. Je krijgt korting als je voor 28 februari instapt.

Ziggo, KPN en T-Mobile

Viaplay sloot meteen ook deals met Ziggo en KPN. Zo kunnen mensen met een Ziggo-abonnement, die de afgelopen jaren via die provider alles van de Formule 1 konden volgen, de races blijven bekijken. Dat wordt wel een beetje anders. Er is een tijdelijke korting: voor 20 euro kun je vier maanden lang Viaplay zien, of tot augustus met een introductieprijs van 9,99 euro per maand. Daarna gaat de prijs naar de reguliere 13,99 euro per maand.

Ziggo-abonnees moeten voor de F1 voorlopig inschakelen op het lineaire kanaal 200.

KPN gaat verder met een deal voor nieuwe abonnees. Sluit je een abonnement af, dan kun je het hele jaar gratis Viaplay kijken. Voor bestaande abonnees is er een introductieprijs van 9,99 euro per maand, die geldig is tot 1 augustus 2022. Daarna betaal je de reguliere prijs van 13,99 euro.

T-Mobile is recent eveneens in zee gegaan met Viaplay. Vanaf 1 maart biedt de provider klanten vier maanden gratis Viaplay in combinatie met een nieuw internetabonnement van T-Mobile. In een latere fase komt de streamingdienst met alle Formule 1-races ook beschikbaar als add-onabonnement in de tv- en internetpakketten.

Samenvattingen en fragmenten via NU.nl

NU.nl heeft een samenwerking met ViaPlay, zodat je ook bij ons de samenvattingen en andere fragmenten uit de koningsklasse van de autosport kunt zien.

In losse video's in de app en op de site, maar ook in ons liveblog en in onze artikelen zijn hoogtepunten van het Formule 1-seizoen te bekijken.

Samenvattingen ook via Ziggo

Ziggo heeft ook het recht om de samenvattingen van de races uit te zenden verworven.

GP Zandvoort live op de NOS

De NOS mag ook de samenvattingen uitzenden en brengt daarnaast de volledige GP Zandvoort live.

F1TV

Zie je een streamingabonnement bij Viaplay of kijken via de traditionele providers niet zitten, dan kun je de wedstrijden volgen bij Formula1.com. Daar kun je een abonnement afsluiten en niet alleen alle livestreams volgen, maar ook trainingen, kwalificaties en races bekijken. Daarnaast biedt de site veel extra's, zoals toegang tot onboardcamera's en teamradio's. De races in de F2, F3 en Porsche Supercup krijg je er ook bij. F1TV Pro kost jaarlijks 64,99 euro.

Formule 1 op buitenlandse zenders

Tot slot kun je uitwijken naar buitenlandse zenders om de Formule 1 te volgen, maar dan wel tegen betaling. In Duitsland en Engeland heeft Sky de rechten in handen. In België ga je naar RTBF of Sport Telenet.