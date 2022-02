Eddy Zoëy is niet alleen actief als presentator, hij is ook muzikant en kunstenaar. In gesprek met Playboy vertelt Zoëy dat het in zijn nadeel werkt dat hij lastig in een hokje te stoppen is.

"Als je als jongen die bekend is van tv echt op een serieuze of eigenzinnige manier muziek maakt, is het bijna onmogelijk om daar credits voor te krijgen", zegt de presentator, die binnenkort zijn nieuwe album uitbrengt.

"Dat botst op de een of andere manier in de hoofden van mensen. Het werkt veel beter als je imago overeenkomt met alle andere dingen die je doet."

Als voorbeeld noemt hij Gerard Joling. "Zijn tv-werk is altijd een beetje hysterisch, zijn muziek heeft een hoog feest- en volksgehalte, zelfs zijn colberts en shirts met glitters en kreten sluiten erop aan. Dat bedoel ik niet denigrerend, ik vind het fantastisch wat hij doet. Wat ik ermee wil zeggen, is dat het heel erg klopt."

Hij omschrijft zichzelf als een "marketingtechnische nachtmerrie". "Ik presenteer RTL Boulevard, ik ben muzikant en zanger en ik maak óók nog kunst. Ook al ben ik in 1991 afgestudeerd aan de kunstacademie, dan ben je toch die BN'er die zo nodig moet schilderen."

Zoëy exposeert daarom graag in het buitenland. "Niemand die op mijn expositie met mij over mijn tv-werk gaat praten. Ik ben de kunstenaar, dus je praat over kunst en verkoopt je werk. Dat vind ik fantastisch, want één ding weet ik zeker: niemand koopt mijn werk daar omdat ze stiekem iets in huis willen hebben van die gast van tv, maar puur omdat ze het mooi vinden."