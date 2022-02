Nog even en Thomas van der Vlugt begint zijn zoektocht naar de liefde in het televisieprogramma De Bachelor. Het programma is ontzettend populair en wordt veel besproken op sociale media, maar een succes voor oud-deelnemers kun je het niet noemen. Want hoe verging het Tony Junior, Gaby Blaaser en veel eerder terug Roderick Hilhorst ook alweer?

Roderick Hilhorst is 31 jaar oud als hij in 2003 op zoek gaat naar de ware. Irene Moors probeert de KLM-piloot te helpen bij zijn zoektocht en even lijkt dat gelukt: hij kiest Gwen uit als zijn ideale partner. Maar al snel blijkt het toch anders te lopen en na de opnames ontmoet hij stewardess Mariëlle. Het is even voer voor de roddelbladen, want of de twee elkaar echt nog niet kenden toen De Bachelor werd opgenomen wordt sterk in twijfel getrokken, maar al snel is de onrust voorbij. Inmiddels zijn we ruim negentien jaar verder en is Hilhorst nog altijd samen met zijn Mariëlle en hun twee zoons.

In 2004 is het de beurt aan Peter Paul Hollink. De dan 33-jarige makelaar wordt door presentator Rik Luijcx meegenomen op avontuur naar Zuid-Afrika en ontmoet in totaal 25 vrijgezelle dames die allemaal iets met hem willen. Ook hier speelde de roddelpers een grote rol: Hollink zou een graag geziene gast in diverse gaybars zijn en viel volgens de pers niet op vrouwen. Aan de serie houdt hij geen geliefde over en inmiddels is hij totaal van de radar verdwenen.

Het heeft even geduurd, maar in 2011 keert De Bachelor terug met de dan 38-jarige vrijgezel Lars Vreugdenhil. Robert ten Brink presenteert dat seizoen en ziet in Dubai dat Karin wordt uitgekozen, maar een lang leven is de relatie niet beschoren. Sterker nog: in 2017 vertelt Vreugdenhil dat het einde van het programma eigenlijk niet eens gehaald is. Inmiddels is de organisator van diverse sportevenementen de vader van twee kinderen. Op zijn Instagram-pagina lijkt er geen sprake van een partner.

Niet alleen de vrijgezelle heren wijzigen steeds, de zender ook: RTL, Yorin, RTL en in 2012 Net5 proberen het allemaal. Bij Net5 is het de beurt aan Rutger Vlaming, die twijfelt tussen Sara en Marina, maar uiteindelijk voor laatstgenoemde kiest. Echte liefde zit er helaas niet in: het verliefde gevoel blijft uit. In 2019 deelt hij op Instagram dat hij getrouwd is.

Robbert Jonkheer kiest in 2017 voor Naddja, maar echte liefde blijkt het niet. Ze houden het langer vol dan hun voorgangers, want na de opnames zijn ze nog samen, maar in hetzelfde jaar strandt de relatie toch. Voor Jonkheer leidt De Bachelor later alsnog tot liefde: hij heeft een relatie met Julia Sinning, die oorspronkelijk haar hart aan Tony Junior had gegeven in het seizoen van 2021.

Gaby Blaaser is de eerste officiële Bachelorette: nu draait het eens niet om een gewilde man om wie de vrouwen heen zwijmelen, maar een vrouw voor wie de mannen hun best moeten doen. Even lijkt het liefdesavontuur geslaagd, als ze in de laatste aflevering kiest voor Joey, die ze bij de eerste date al meteen leuk leek te vinden. Tijdens de reünie blijkt dat het niets is geworden met Joey, maar dat Jordy, die veel eerder afviel, misschien wel kans maakt. Uiteindelijk eindigt ook dit seizoen zonder relatie, al is Blaaser inmiddels wel gelukkig met personal trainer Danny.

Tony Junior is de recentste Bachelor. De dj haalt een flauwe grap uit met Oriana, die hij toch niet naar huis stuurt. Tot ieders verbazing stuurt hij India naar huis en kiest hij uiteindelijk voor Julia, maar lijkt het er sterk op dat hij na de opnames nog heeft geprobeerd om aan te pappen met een aantal andere deelnemers. Voor Julia maakt het inmiddels niet meer uit: zij vierde Kerstmis in de armen van die andere Bachelor, Robbert.