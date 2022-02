Andy van der Meijde achter een gokkast en Kim Feenstra en Hans Klok met 'geluksvogels' in een online casino: er zijn steeds meer gokreclames op tv. Donderdag voert de Tweede Kamer een interpellatiedebat over de vraag of kansspelreclame niet helemaal verboden moet worden.

Sinds de opening van de online gokmarkt op 1 oktober 2021 hebben bedrijven die kansspelen aanbieden de mogelijkheid om te adverteren. Dat heeft de afgelopen maanden geresulteerd in onder meer een forse stroom van tv-reclames. Sindsdien maken verslavingsdeskundigen en de politiek zich zorgen over het toegenomen aantal reclamecampagnes voor online gokken, dat gokverslaving in de hand zou werken.

Daarnaast ergeren veel mensen zich aan de tv-commercials. Zo zijn er al verschillende klachten bij de Reclame Code Commissie (RCC) binnengekomen, laat een woordvoerder weten. "Al worden we niet overspoeld door klachten."

Sinds 1 oktober mogen de eerste kansspelaanbieders reclame maken. De tweede lichting, waaronder veel grote buitenlandse aanbieders als bwin en Unibet, mag per 1 april de markt op. De mediabranche profiteerde in het laatste kwartaal sterk van advertenties voor online kansspelen.

Sinds december vorig jaar is er wel een Reclamecode Online Kansspelen, waarin de aanbieders van kansspelen vrijwillig de hoeveelheid reclame voor online kansspelen beteugelen. Niet meer op tv tussen 6.00 en 21.00 uur en op dat tijdstip ook geen online videoreclames. En vanaf 21.00 uur maximaal drie gokcommercials in de blokken. Voor veel partijen gaat deze reclamecode niet ver genoeg. Daarom schortte de Consumentenbond de samenwerking met de RCC op. De code beschermt kwetsbare groepen te weinig, meldt de belangenorganisatie.

Grote toename in tv-reclame voor online kansspelen Uit cijfers van Nielsen, opgetekend door CasinoNieuws.nl, blijkt dat het aantal gokreclames op tv in het laatste kwartaal van vorig jaar enorm is toegenomen. In november en december waren ze meer dan 11.000 keer te zien. In januari ging het nog om slechts 6.270 keer. Eerder waren het reclames van Holland Casino en Lotto die het vaakst in een reclameblok voorbijkwamen, in januari adverteerde Batavia Casino het meest op tv.

Kamer wil volledig verbod op ongerichte reclame voor online gokken

Die kritiek klinkt ook in Den Haag. De Tweede Kamer bleek in december voor een volledig verbod op ongerichte reclame voor online gokken te zijn. Een meerderheid steunde een motie van SP-Kamerlid Michiel van Nispen, waarin staat dat de commercialblokken op tv te veel kansspelreclame bevat. Daarnaast moeten dergelijke uitingen volgens de Kamer na 21.00 uur niet meer vertoond worden. Op termijn zouden gokreclames helemaal verboden moeten worden.

De Kamer ziet weinig in de handhaving van de Reclamecode Online Kansspelen en vindt dit te omslachtig, omdat pas na klachten ingegrepen kan worden.

Van Nispen zegt dat mensen sinds de opening van de online kansspelmarkt veel meer uren op online goksites doorbrengen. Verslavingsinstanties hebben eveneens laten weten zich daar zorgen over te maken. Een onderzoek van bureau DVJ Insights bevestigt de zorg. In het afgelopen jaar is het aantal spelers flink toegenomen. Meer dan de helft van deze spelers zegt dat de pandemie en de lockdowns redenen zijn geweest om online te gaan spelen. Het Trimbos-instituut vindt dat moet worden onderzocht wie de gokadvertenties zien.

Donderdag interpellatiedebat over gokreclames

De Kamer gaat donderdag met minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in debat over de kwestie. Het is een zogenoemd interpellatiedebat, een zeldzaamheid in de Tweede Kamer. Met het recht van interpellatie kunnen Kamerleden een minister of staatssecretaris in de Kamer ter verantwoording roepen. Weerwinds voorganger Sander Dekker wilde in december gokreclames niet verbieden.

Volgens Van Nispen gaat het tijdens het interpellatiedebat over twee vragen. "Als eerste het belang van het reclameverbod en ten tweede waarom de motie niet is uitgevoerd", zo zegt hij tegen NU.nl. "De minister heeft zijn inwerkperiode nu gehad. Wij willen het verbod vóór 1 april hebben, wanneer nog meer partijen de Nederlandse online gokmarkt betreden."