De gouden race van schaatser Kjeld Nuis op de 1.500 meter tijdens de Olympische Spelen in Peking is dinsdag door ruim 1,7 miljoen kijkers gezien. De sportuitzending was daarmee het op een na meest bekeken programma van de dag.

Nuis wist net als tijdens de Spelen in 2018 de gouden medaille te pakken op de 1.500 meter. Hij hield landgenoot Thomas Krol achter zich, die de zilveren medaille bemachtigde. De derde plaats was voor de Zuid-Koreaanse schaatser Kim Min-seok.

Het aantal kijkers naar de grote schaatswedstrijden waarin Nederland goede kansen maakt, is vrijwel gelijk. Zo keken er maandag ruim 1,6 miljoen mensen naar Ireen Wüst, die net als haar teamgenoot Nuis goud won op de 1.500 meter.

De Stichting KijkOnderzoek (SKO) constateerde eerder al dat het aantal kijkers ook vrijwel overeenkomt met de aantallen mensen die vier jaar geleden op televisie naar de belangrijke wedstrijden op de Winterspelen in Zuid-Korea keken.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 2,1 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur was met ruim 1,5 miljoen kijkers de nummer drie van de dag.