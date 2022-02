Big Brother-bewoner Leroy heeft een officiële waarschuwing gekregen van de producenten van het programma voor zijn gedrag in het huis. Bij een volgend incident wordt hij direct het huis uitgezet, heeft RTL maandag aan Shownieuws laten weten.

Op beelden van het huis was te zien hoe Leroy in bad ligt en met zijn hand in zijn onderbroek zit. Op een ander fragment is te zien hoe hij over de rand van de douchehokjes gluurt.

"Zero tolerance betekent direct actie ondernemen en passende consequenties doorvoeren. Dat kan dus ook betekenen: iemand direct aanspreken op gedrag en de gevolgen benadrukken als het gedrag aanhoudt", aldus een woordvoerder van RTL.

De productie heeft Leroy een officiële waarschuwing gegeven en hem in contact gebracht met een psycholoog.