De NOS en het internationaal olympisch comité (IOC) hebben contact gehad over het incident met correspondent Sjoerd den Daas, die vrijdag live in het NOS Journaal uit beeld werd getrokken door een Chinese beveiliger. Hoofdredacteur Marcel Gelauff heeft een gesprek gehad met Christian Klaue, hoofd Corporate Communications van het IOC. De zaak is daarmee afgedaan, laat een woordvoerder van de NOS maandag weten.

"De gezamenlijke conclusie is dat het wegtrekken van China-correspondent Sjoerd den Daas tijdens een live-uitzending van het NOS Journaal een vervelend incident was en dat de communicatie daarna tussen de NOS en het IOC het gevolg was van een misverstand", aldus de woordvoerder. "Daarmee is voor de NOS en het IOC de zaak afgedaan. Zand erover."

Afgelopen weekend ontstond verwarring toen het IOC aangaf twee keer met de NOS te hebben gesproken over het incident. De omroep stelde vervolgens dat dat niet klopte en meldde zondag dat het zelf contact zou opnemen met het IOC.

Den Daas deed vrijdag vanuit Peking verslag van de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Hij was voordat hij uit beeld werd getrokken ook al op een andere plek "weggezet". De verslaggever kon later in de uitzending zijn verhaal vervolgen.