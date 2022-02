De uitzendingen van Opsporing Verzocht zijn vanaf dinsdag 8 februari weer om 20.30 uur te zien in plaats van om 21.30 uur. Vanaf 22 februari worden de afleveringen ook weer tien minuten langer. Eerder was er veel kritiek op het latere tijdstip van uitzending en de kortere zendtijd.

In oktober 2020 werd bekend dat Opsporing Verzocht, waarin onopgeloste misdaadzaken aan de kijker worden voorgelegd in de hoop op tips, ging verhuizen naar 21.30 uur en dat de uitzendingen werden ingekort. De NPO hoopte het programma met de wijzigingen "toekomstbestendig" te houden.

Nu is toch besloten om het programma eerder op de avond uit te zenden en de afleveringen weer veertig minuten te laten duren. "Op deze manier, met meer schermen om een combinatie van sporen te laten zien, hopen we politie en justitie nog beter te kunnen helpen met tips van kijkers’", zegt presentatrice Anniko van Santen.

"We zijn een programma van actie en handelen en hopen dat kijkers op dit tijdstip nog actiever zijn met het doorgeven van tips."

Daarnaast krijgt het programma een nieuw decor en meer visuele hulpmiddelen.

In 2020 werden bij bijna de helft van de zaken die in het programma zijn behandeld verdachten aangehouden, mede door tips van kijkers. Het aanhoudingspercentage bedroeg in 2020 48,7 procent. Het algemene ophelderingspercentage van de politie zit al jarenlang rond de 26 procent.