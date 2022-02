De 34-jarige man die vorig jaar met een shovel een persfotograaf in zijn auto in Lunteren een sloot induwde, heeft daarvoor maandag vijftien maanden celstraf gekregen van de rechtbank in Zutphen, waarvan zeven maanden voorwaardelijk. De rechter vond de actie geen poging tot doodslag, maar achtte vernieling en een poging tot zware mishandeling wel bewezen.

Het slachtoffer is freelancepersfotograaf en wilde op de avond van 19 april foto's maken van een autobrand op de boerderij waar de veroordeelde Albert E. aan het werk was. De komst van de fotograaf wekte meteen de woede van de drie aanwezigen, ook al bleef hij op de openbare weg. Ze dreigden hem "kapot te slaan" als hij niet weg ging.

De boer uit Lunteren, een aanwezige hovenier en E. sloegen met stokken op de auto waar de fotograaf en zijn vriendin in zaten. E. liep daarna terug naar de boerderij en stapte daar in een shovel, tilde de de auto van het slachtoffer op en gooide die op de kop in een sloot. De rechter oordeelde dat uit beelden van de dashcam van de fotograaf bleek dat sprake was van 'blinde paniek' bij de inzittenden. De brandweer moest het beknelde duo uit de auto halen.

Tijdens de rechtszaak zei E. dat hij niet wist dat het om een persfotograaf ging. Hij dacht dat het gewoon omstanders waren die het leed van anderen wilden vastleggen om de beelden later op YouTube te zetten. Dat er daarom geen sprake was van een aanslag op de vrije pers maakte de aanval volgens de rechtbank niet minder ernstig.

De 55-jarige eigenaar van de boerderij in Lunteren en een 21-jarige hovenier uit Barneveld worden later vervolgd voor openlijke geweldpleging en bedreiging.