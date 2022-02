In de Netflix-hit Tinder Swindler horen we verhalen van vrouwen die voor miljoenen euro's opgelicht zijn door een man genaamd Simon Leviev. Wat weten we over de 31-jarige beroepsoplichter?

Leviev, die eigenlijk Shimon Hayut heet, zou via Tinder talloze vrouwen voor miljoenen euro's hebben opgelicht. Hij laat ze geloven dat hij schatrijk is en een zoon is van diamantmagnaat Lev Leviev. Hij gebruikt niet alleen de schuilnaam Simon Leviev, maar heeft meerdere nepnamen.

In de documentaire is te zien hoe Leviev verschillende vrouwen inpalmt en daarna verklaart dat hij in gevaar verkeert en geld nodig heeft. Drie vrouwen, onder wie een Nederlandse, doen in de film hun verhaal. Ze geven hem contant geld of hun creditcards en geloven dat hij later terug zal betalen.

Leviev wordt in 2011 in Israël beschuldigd van diefstal, valsheid in geschrifte en fraude voor het verzilveren van gestolen cheques. Volgens The Times of Israel ontvlucht hij het land voordat hij wordt veroordeeld. Later wordt hij ook in Finland veroordeeld voor het oplichten van vrouwen. In 2017 wordt hij teruggestuurd naar Israël, maar hij ontvlucht het land opnieuw.

In 2019 komt er een einde aan zijn oplichtingspraktijken als Leviev wordt opgepakt in Griekenland voor zijn misdaden in Israël. Dit gebeurt dankzij de verhalen van de vrouwen uit de documentaire. Volgens The Times of Israel wordt hij na vijf maanden vrijgelaten, terwijl hij veroordeeld is tot een straf van vijftien maanden. Dit komt naar verluidt door een programma dat is opgericht om de gevangenispopulatie te verminderen vanwege angst voor een uitbraak van COVID-19 onder gevangenen. In mei 2020 komt Leviev vrij.

Opmerkelijk genoeg wordt Leviev nooit aangeklaagd voor het oplichten van alle vrouwen. Ook zijn bodyguard Peter en zakenpartner Avishay zijn nooit aangeklaagd, terwijl er zo'n 10 miljoen euro afhandig zou zijn gemaakt.

Leviev is niet meer welkom op datingapps. Tinder heeft hem verbannen, zegt een woordvoerder zaterdag tegen Variety. "We hebben intern onderzoek gedaan en kunnen bevestigen dat Simon Leviev niet langer actief is op Tinder onder een van zijn bekende aliassen."

De Israëliër is nog wel actief op Instagram. Sinds oktober plaatste hij geen berichten meer op zijn profiel, maar vorige week maakte hij een nieuw profiel aan. Vrijdag schreef hij in een bericht dat hij binnenkort "zijn versie" van het verhaal wil vertellen.

Volgens The Sun leeft Leviev nu als 'vrij man' in Israël. Op Instagram is te zien hoe hij in dure auto's rijdt, chique uit eten gaat en reist met privéjets.