Talentenjacht Holland's Got Talent keert binnenkort terug voor een twaalfde seizoen met nieuwe juryleden. Dit bevestigde RTL zondag, nadat Angela Groothuizen in een interview met het radioprogramma De Perstribune had verteld dat zij niet terugkeert als jurylid.

Over de reden van het vertrek van Groothuizen wil RTL geen uitspraken doen. "Er zullen meerdere nieuwe gezichten te zien zijn", laat een woordvoerder weten. Of alle juryleden worden vervangen, wil hij ook niet zeggen: "Hier komen we later op terug." Groothuizen maakte vier jaar lang deel uit van de jury.

Andere juryleden in het vorige seizoen waren Ali B, Paul de Leeuw en Chantal Janzen. Paul de Leeuw had toen de reeks van start ging in het najaar van 2020 nog een vast contract bij RTL, maar dit werd vlak na de start van Holland's Got Talent ontbonden. Beide partijen lieten toen weten "elk hun eigen weg te gaan".

RTL verbrak recent de samenwerking met Ali B vanwege diverse beschuldigingen van seksueel wangedrag bij talentenjacht The voice of Holland.

'Je weet nooit of ze je nog willen'

Groothuizen vertelde in De Perstribune dat RTL haar te kennen had gegeven dat zij niet terug zou komen in het komende seizoen van het programma. Een reden noemde zij niet: "Je weet bij dit soort programma's nooit of ze je nog willen. Misschien nog wel voor The Voice Senior, als dat ooit terugkomt."

Groothuizen tekende in 2019 een contract voor twee jaar bij RTL. Zij vertelde in de uitzending niet of dat contract is verlengd. Sinds deze week presenteert de ex-Dolly Dot elke zaterdag het radioprogramma Angela voor Omroep MAX op NPO Radio 5.