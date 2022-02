De NOS gaat zelf contact opnemen met het internationaal olympisch comité IOC over een incident met verslaggever Sjoerd den Daas. Dat laat een woordvoerder zondag desgevraagd aan ANP weten.

Het IOC liet zondag weten dat er meerdere gesprekken met de Nederlandse omroep zijn geweest over het moment dat Den Daas in een live-uitzending uit beeld werd gesleept door een bewaker. Maar de NOS herkent zich nog steeds niet in dit geschetste beeld, laat de zegsman weten.

"Er is geen gesprek geweest tussen het IOC en de NOS over het incident op enig formeel niveau", meldt hij. "Er blijkt wel terloops contact te zijn geweest tussen OBS, de tv-uitzendorganisatie van het IOC, en een van onze producers. Dat hebben wij niet geïnterpreteerd als het contact tussen IOC en NOS waar de IOC-woordvoerder het gisteren over had, omdat je ervan uit mag gaan dat zoiets plaatsvindt op hoofdredactioneel niveau en met het IOC zelf."

De NOS gaat nu zelf een gesprek initiëren met het IOC. "Verder hopen we vooral dat onze correspondent en alle andere journalisten in Peking hun werk ongestoord kunnen voortzetten", beklemtoont de woordvoerder.