Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Iedere week is er één afvaller, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de zesde uitzending: presentator Sahil Amar Aïssa.

Wordt dit het jaar waarin kandidaten constant met troeven in de hand het spel moeten verlaten? Eerst al Arno Kantelberg, die nog wat jokers had, en nu Sahil Amar Aïssa, die met een vrijstelling in zijn schoen een rood scherm te zien kreeg.

En dat terwijl de presentator naar eigen zeggen gemaakt is voor het spel. De chaos, de constante spanning en de verrassingselementen voelden voor Amar Aïssa als een warm bad. Het verdriet over zijn plotselinge vertrek is dan ook enkele maanden na de opnames nog steeds niet helemaal over.

Jij werd verdacht door echt heel veel mensen, zowel in het spel als door kijkers. Was het onderdeel van een strategie?

"Ik werd ontzettend verdacht. Volgens mij ging het steeds tussen Kim-Lian en mij. En iedereen denkt dat ik dingen deed om mezelf verdacht te maken, maar dat is dus echt niet zo, hè. Bij alles dacht ik gewoon: hoe kan ik dit nog leuker maken? Dat was mijn enige kompasrichting in het spel. Daardoor werden mensen als Fresia en Welmoed helemaal gek van mij. Zij wilden grip op de situatie, het spel precies volgens de regels spelen. Maar het is toch juist leuk als het allemaal anders loopt dan je bedacht had?"

"Kijk, je gaat niet voetballen met de bal aan je voet geplakt, zodat je zeker weet dat je het doel haalt. Je wil dat het spannend blijft. Andere kandidaten werden gek van dat het iedere keer toch anders liep, dat ze de controle niet hadden. Dat is juist mijn favoriete onderdeel. Iedere keer als Rik (van de Westelaken, de presentator, red.) iets zei over hoeveel geld er nu weer uit gesnoept was door de Mol, zag je andere mensen schrikken. Ik ging lachen, want dat is toch juist vet? Dat is het spel."

Online en door je medekandidaten werd veel gesproken over hoe jij de boel soms tegenwerkte.

"Ja, maar ik heb ook veel geld verdiend daarmee, h```e. Zoals met die silo, waar we woorden tegen elkaar moesten schreeuwen. Ik wist dat het leuker zou zijn als we dat allemaal door elkaar heen deden, dus ik begon daarmee. En uiteindelijk haalde ik daar het geld mee binnen. Dus ja, het was chaos, maar ook goed voor het spel, haha."

"En zoals met die badmeesters from hell deze uitzending: ik kan zo'n kluisje wel onder me leggen, of zoals ik eerst deed vastklemmen op mijn sub, maar daar wordt het spel toch niet leuker van? Je wil gelijke gronden hebben, daardoor wordt het voor jezelf ook veel spannender."

Iedereen die ik tot nu toe heb gesproken, zegt: ik voelde aan dat ik eruit zou gaan. Maar jij had nog een vrijstelling en hebt die niet ingezet. Dan dacht je dus dat je goed zat?

"Ik werd echt totaal verrast. Ik voelde de vrijstelling onder mijn voet, want ik verstopte hem in mijn schoen, terwijl ik mijn rode scherm zag. Pas toen bleek dat Laetitia haar vrijstelling had ingezet, wist ik: dan ben ik de lul. Want steeds was het chaos, maar wel door mij gecreëerd. Dus ik wist precies hoe het zat: waar het verdwenen geld was, waar de gestolen telefoon was. En nu niet. Ineens had ik geen overzicht."

"Ik moest dat incasseren en ik ben best sportief, maar het was moeilijk, hoor. Ik was echt verliefd op het spel. Alle elementen vond ik fantastisch en ineens was ik er geen onderdeel meer van. Het voelde als liefdesverdriet: dat het uit is en je je ex-geliefde het leuk ziet hebben met een ander. En je weet: als ik dit anders had gedaan, waren we nog samen. En toch zou ik mijn vrijstelling niet inzetten, als ik terug kon. Haha, nee echt niet. Omdat ik geen spel wil spelen waarvan ik al weet dat ik het kan winnen."

Je hebt in ieder geval een primeur: Rik zei dat er nooit eerder een kandidaat naar huis is gegaan met een vrijstelling op zak. Wat is er met dat ding gebeurd?

"Ik heb hem moeten inleveren, maar voor de opnames van Niet de Mol kwam Splinter (Chabot, red.) langs en die heeft 'm me cadeau gedaan. Daarna heb ik 'm een keer gebruikt als onderzetter, maar het voelde toch niet alsof dat hoorde, met een theeglas erop. Dus ik heb 'm teruggestopt in mijn schoen. Als een soort zelfkastijding draag ik 'm nu altijd bij me, ik word altijd herinnerd aan dat moment. En als er ooit een tweede jubileumeditie komt, haal ik 'm er in aflevering zes uit. Dan kom ik weer net even verder, haha."

Wie is de Mol? is iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.