De Olympische Winterspelen in China werden zaterdag goed bekeken op televisie. De verslaggeving rond het sportevenement bezette de helft van alle plekken in de top tien van best bekeken programma's, blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Het best bekeken Winterspelen-verslag was de 3 kilometer schaatsen voor de vrouwen, waar Irene Schouten goud won. Hiernaar keken bij de NPO ruim 1,7 miljoen mensen. Ook het shorttrack werd goed bekeken, met 1,4 miljoen kijkers. De Chinezen pakten goud op de gemengde aflossing bij het shorttrack, waar 'TeamNL' na de val van Suzanne Schulting naast de medailles greep.

Het analyseprogramma Peking Live, tussen het schaatsen en het shorttrack, trok aan het einde van de ochtend bijna 1,4 miljoen kijkers, goed voor een vijfde plek in de lijst. De samenvatting van de dag, Studio Peking, trok zaterdagavond 1,2 miljoen mensen (plek negen).

Het best bekeken programma van de avond had overigens niets met sport te maken. Wie is de Mol? trok 2,8 miljoen kijkers. Het aantal mensen dat op de avond zelf kijkt, loopt de laatste weken wel terug: de seizoensopening trok vorige maand 3,1 miljoen kijkers.