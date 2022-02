Heleen van Royen stopt met haar wekelijkse column in de weekendbijlage van het AD. In haar laatste stuk, dat zaterdag verschijnt in magazine Mezza, schrijft de bestsellerauteur dat de wekelijkse column haar stress opleverde.

Bovendien zegt ze tijd nodig te hebben om aan haar nieuwe boek te werken. Van Royen schreef sinds maart vorig jaar wekelijks een column.

"Mijn voorlopig laatste column. Weemoedig denk ik aan mijn hoogtijdagen, het kwam met bakken binnen", schrijft Van Royen vrijdag op Twitter bij een link naar haar laatste column.

In het stuk zelf doet ze verslag van een gesprek dat ze onlangs had met de kapper van haar kleinzoon. Aan de kapper vertelt ze dat ze columnist is, maar daarmee gaat stoppen. "Ze gaan over mijn persoonlijke leven. Dat is best moeilijk, want er gebeurt de laatste tijd weinig. Door corona kom ik amper de deur uit. Ik ga er dan ook mee stoppen. Ik wil weer een boek schrijven, dan kan ik alles gewoon verzinnen. Elke week een column bezorgt me te veel stress."

Over het nieuwe boek waarover Van Royen schrijft, kon haar agent vrijdagavond nog niets delen. Eerder schreef Van Royen bestsellers als De gelukkige huisvrouw, De ontsnapping en Godin van de jacht. Al deze titels zijn ook verfilmd.