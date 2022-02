NOS-correspondent Sjoerd den Daas is vrijdag tijdens een liveverbinding vanuit Peking uit beeld getrokken door een Chinese beveiliger. Den Daas, die live verslag deed bij het stadion waar vrijdagmiddag de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen plaatsvindt, was genoodzaakt de verbinding te verbreken.

Terwijl de journalist vertelt wat China van plan is rond de openingsceremonie, trekt een beveiliger hem ruw aan zijn arm uit beeld. "We worden hier inmiddels weggetrokken", aldus Den Daas. "We zijn net al uit een ander gebied weggezet, dus ik vrees dat we later even bij je moeten terugkomen."

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff noemt het "een pijnlijke illustratie" van hoe het is gesteld met de persvrijheid in het land. "Sjoerd heeft al vaker verteld en laten zien dat het in China als journalist moeilijk is. Er is een verregaande neiging om de vrijheden in te perken, en door corona is dat misschien nog wel sterker."

De hoofdredacteur begrijpt niet waarom de beveiliger ingreep. "Ik heb Sjoerd nog niet gesproken, maar van wat ik zag op de beelden had ik niet het idee dat hij erg in de weg stond."