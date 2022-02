Met de komst van HBO Max op 8 maart is Nederland weer een streamingdienst rijker. Dat kan keuzestress veroorzaken. Om je te helpen een weg te vinden in de wirwar van streamingdiensten zet NU.nl het aanbod en de kosten per platform op een rij.

Nog altijd leidt Netflix in Nederland - en wereldwijd - de dans in het aanbod van streamingdiensten. Maar inmiddels zijn er bijna dertig alternatieven, van grotere tot kleine en nichediensten die video on demand leveren. Dit jaar komen daar nog eens Viaplay, HBO Max en SkyShowtime bij. Wereldwijd wordt gesproken over een streamingoorlog en de keuze wordt er voor de consument niet makkelijker op. De acht grootste streamingdiensten op een rij.

1. Netflix

Zoals gezegd de onbetwiste nummer één met maandelijks veel nieuw aanbod. Daarnaast is het gebruiksgemak groot, een niet te onderschatten factor.



Aanbod: Elke maand is er wel een serie of film die niet alleen veel besproken, maar ook veel bekeken wordt. In januari waren dat de film Don't Look Up met Leonardo DiCaprio en het derde seizoen van After Life, van en met Ricky Gervais. Andere succestitels zijn onder meer het tweede seizoen van Emily in Paris, Stay Close van thrillerschrijver Harlan Coben en het derde seizoen van het Belgisch-Nederlandse Undercover.



Prijs: Netflix heeft drie abonnementen, waarvan de prijs dit jaar overigens omhoogging. Een Basic-abonnement waarmee je op slechts één scherm kunt kijken, is 7,99 euro, een standaard abonnement kost 11,99 euro en een Premium-abonnement met meer technische mogelijkheden is 15,99 euro per maand.

2. Videoland

Het Nederlandse alternatief voor Netflix en daarmee de een na populairste streamingdienst. Het is de strategie van eigenaar RTL om met zo veel mogelijk Nederlands product de concurrentie met de internationale platforms aan te gaan.



Aanbod: Naast buitenlandse topseries als The Handmaid's Tale is er veel Nederlands aanbod dat speciaal voor Videoland is geproduceerd, zoals het nieuwe seizoen Mocro Maffia en Temptation Island: Love or Leave. Daarnaast heb je de mogelijkheid programma's van RTL vooruit of terug te kijken.



Prijs: Verschillende abonnementsvormen van 4,99 euro per maand (met reclame), 8,99 per maand (zonder reclame) en 10,99 per maand (zonder reclame, op meerdere schermen kijken).

3. Disney+

Met een rijke bibliotheek weet Disney+ het hele gezin te vermaken voor een schappelijke prijs. Met veel (teken)filmklassiekers en liveactionseries.



Aanbod: Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic en Marvel. Populair is de serie The Mandalorian en veelbesproken Pam & Tommy over de tumultueuze relatie tussen Baywatch-ster Pamela Anderson en muzikant Tommy Lee

Prijs: 8,99 euro per maand of in één keer 89,90 euro per jaar. Maar hou de kortingen die Disney+ regelmatig aan nieuwe abonnees geeft in de gaten.

4. Amazon Prime Video

Een mix van kwalitatief sterke buitenlandse films en series voor een lage prijs per maand. De laagste prijs zelfs van alle aanbieders en dat maakt instappen makkelijk. Het afgelopen jaar verschenen ook de eerste Nederlandse producties, zoals Donnie op de Monnie, een reportageserie rond de Nederlandse rapper Donnie.



Aanbod: De Harry Potter-films, nieuwere films als Bohemian Rhapsody, originele Amazon-series The Office, Seinfeld en Supernatural en sinds vorig jaar meer eigen Nederlandse producties.



Prijs: 2,99 euro per maand (eerste dertig dagen gratis).

5. Apple TV+

Apple heeft de verwachtingen nog niet geheel kunnen waarmaken. Wel zijn er veel exclusieve Amerikaanse series met topacteurs. Het voordeel voor kopers van Apple-producten als een iPhone is dat je de dienst het eerste jaar gratis krijgt.



Aanbod: Toppers zijn Ted Lasso over een Americanfootballtrainer en The Morning Show met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon.



Prijs: 4,99 euro per maand. Of een jaar gratis bij aankoop van een selectie Apple-producten. Daarna wordt het automatisch een betaald abonnement.

6. Viaplay

Met de uitzendrechten van de Formule 1 weet Viaplay zich meteen te positioneren tussen het andere streamingaanbod. Vanaf 1 maart 2022 biedt Viaplay naast films en series veel livesport.



Aanbod: Films als Men in Black en Tomb Raider, de Nederlandse serie Dragon's Den en veel livesport met Formule 1, Premier League- en Bundesliga-voetbal en darts.



Prijs: 13,99 euro per maand, maar door samenwerking met Ziggo en KPN krijg je korting. KPN biedt nieuwe abonnees Viaplay het eerste jaar gratis aan. T-Mobile sloot recent ook een deal door abonnees Viaplay de eerste vier maanden gratis aan te bieden, in combinatie met een af te sluiten of te verlengen jaarabonnement.

7. HBO Max

Op 8 maart begint HBO Max in Nederland en de verwachtingen zijn hooggespannen, met name omdat HBO bekendstaat om zijn kwalitatieve, prijswinnende series. HBO was al te bekijken als je een Ziggo-abonnement hebt.



Aanbod: Klassiekers als Game of Thrones, The Soprano's en Sex and the City plus de recent geïntroduceerde spin-off And Just Like That.... En verder Friends en Gossip Girl. Daarnaast veel nieuwere 'originals' waarover veel wordt gepraat als Succession en Mare of Easttown (met Kate Winslet).



Prijs: De prijs is nog niet bekendgemaakt, maar dat zal niet lang meer duren. In zes Europese landen waar HBO Max eerder begon, was er een scherp startaanbod van 4,49 euro per maand zolang je abonnee blijft.

8. SkyShowtime

Het is nog niet bekend wanneer SkyShowtime naar Nederland komt, maar ook hier zijn de verwachtingen hooggespannen. Dat komt doordat de enorme contentbibliotheken van verschillende studio's hier samenkomen én door de hele Star Trek-serie. Ook kun je series en films bekijken van tv-zenders MTV, Nickelodeon en Showtime.



Aanbod: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Star Trek, content van MTV en Nickelodeon en naar verwachting ook klassieke comedy's Cheers en Will & Grace en Ted, een nieuwe tv-serie rond de grofgebekte teddybeer.



Prijs: Nog onbekend.