Denice Dest, de opvolgster van Sergio Vyent als maître in First Dates, zou het liefst willen dat tussen alle aan elkaar gekoppelde kandidaten een vonk overspringt.

"Ik hoop bij iedere date dat het een match is", vertelt ze vrijdag in het AD. "Dat is natuurlijk onmogelijk, maar dat is wel mijn insteek. Dat mensen later net als ik aan hun geliefden kunnen vertellen over hun bijzondere eerste date."

De 42-jarige Dest had haar eerste date met haar man Tim ook in een restaurant. "Ik kwam binnen en was helemaal onder de indruk. Tim had onthouden welk wijntje ik lekker vind. Hij had een plek gevraagd waar we veel privacy hadden en een restaurant uitgekozen waarvan hij vond dat het bij mijn persoonlijkheid paste. Ik hou van goudkleuren, maar ook van de warmte, de rode tinten en het hout. Hij had dat heel goed bij mij gelezen."

De twee zaten uren in het restaurant. "Het was ook heel emotioneel, omdat we allebei niet wisten wat ons overkwam. Na twee maanden zijn we al gaan samenwonen."