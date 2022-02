Kijkers van Goede Tijden, Slechte Tijden werden deze week geconfronteerd met een scène waarin sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat die samenviel met alle ontwikkelingen rondom The voice of Holland is volgens de makers toeval, maar hoe het onderwerp wordt behandeld niet. Welke verantwoordelijkheden heb je als maker bij het in beeld brengen van dergelijke situaties?

"Dit is natuurlijk een onderwerp dat je niet zomaar even op de buis moet knallen", zei Susan Stam, hoofdschrijver van Goede Tijden, Slechte Tijden in RTL Boulevard. "Dus dat wordt heel zorgvuldig gedaan." De serie werkte dan ook samen met een intimiteitscoördinator.

Volgens Marjan Lammers, die samen met Cynthia Abma, Markoesa Hamer en Anna van Schijndel Intimacy Coordination NL vormt, is het van belang dat het hele draaiproces zorgvuldig in z'n werk gaat.

"Hoe het in beeld gebracht wordt is aan de makers, maar intimiteitscoördinatoren kunnen wel ondersteunend zijn in het proces. Het is totaal vanzelfsprekend dat niemand met blauwe plekken of schaafwonden de set afkomt na een vechtscène, daarom worden er stuntcoördinatoren gebruikt. Dan is het toch ook niet raar dat een intimiteitscoördinator ervoor zorgt dat niemand psychische schade overhoudt aan het draaien van een intieme scène?"

Lammers en haar collega's zijn daarnaast voorstander van zogenoemde trigger warnings, die het publiek waarschuwen voor heftige scènes. Zo'n waarschuwing was bijvoorbeeld ook te zien bij de Netflix-serie 13 Reasons Why, waarin het hoofdpersonage zichzelf om het leven brengt. Bij Goede Tijden, Slechte Tijden werd het publiek voorafgaand aan de aflevering op televisie ook gewaarschuwd, maar mensen die de serie vooruitkeken via Videoland kregen die waarschuwing in eerste instantie niet te zien.

'Blijkbaar wil er iets in beweging komen'

De GTST-acteurs gaven na de bewuste uitzending extra uitleg op sociale media, in woord en beeld. "De opnamen hiervoor liggen inmiddels alweer maanden achter ons en we konden destijds niet vermoeden hoe pijnlijk actueel het onderwerp zou zijn op moment van uitzenden", schreef Tamara Brinkman (zie foto), wier personage Saskia werd verkracht door haar vriend Roman, op Instagram.

"Noem het toeval, maar blijkbaar wil er iets in beweging komen om deze verhalen naar buiten te brengen en het onderwerp bespreekbaar te maken. Ik hoop dat we daar met deze verhaallijn iets aan kunnen bijdragen."

Idse Grotenhuis, de creative producer van GTST, vertelde in RTL Boulevard dat de makers er alles aan hebben gedaan om iedereen zich veilig te laten voelen op de set.

"Communicatie is daarbij het allerbelangrijkst", aldus Lammers. "Wat wil de regisseur vertellen met een verhaal? Er moet duidelijkheid, eerlijkheid en helderheid zijn voor de acteurs. Als iedereen weet wat er in een scène gebeurt en deze voor het draaien goed doorgenomen en het liefst ook gerepeteerd is, komt niemand voor verrassingen te staan. Als in een script staat beschreven dat er een scène komt met 'stomende seks', zou het het fijnst zijn als die ook al inhoudelijk beschreven is, zodat acteurs bij het lezen al weten dat er een intieme scène in het script zit en wat daarin gebeurt."

'Makers hebben verantwoordelijkheid goed drama af te leveren'

Hebben makers van programma's ook een verantwoordelijkheid naar hun publiek toe? "Persoonlijk vind ik dat makers de verantwoordelijkheid hebben goed drama af te leveren. Liefst gemaakt met ingrediënten als een mooi en duidelijk uitgeschreven script en een veilige werksfeer."

"Waar we voor moeten waken, is dat seks niet wordt gezien als iets slechts dat je niet meer mag laten zien", aldus Lammers. "De vraag is alleen hoe je het laat zien. Is het zinvol, ondersteunt het een verhaal, of tilt het een verhaal naar een hoger plan? Dan is er niks mis mee."