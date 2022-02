Jeff Zucker, sinds negen jaar werkzaam als topman bij CNN, neemt per direct ontslag. Hij neemt het besluit omdat naar buiten is gekomen dat hij een relatie heeft met een naaste collega, schrijft hij in een verklaring.

De 56-jarige Zucker werkte mee aan een onderzoek rond CNN-presentator Chris Cuomo, de broer van Andrew Cuomo, de voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat New York. Chris stond Andrew bij toen die eerder dit jaar werd beschuldigd van seksuele intimidatie en moest aftreden.

Chris zou zijn contacten in de media hebben geprobeerd in te zetten om Andrew en zijn team voor te bereiden op het moment dat de vrouwen naar buiten zouden komen met hun beschuldigingen.

"Als onderdeel van het onderzoek naar Chris Cuomo bij CNN werd mij gevraagd naar een consensuele relatie met mijn naaste collega, iemand met wie ik al meer dan twintig jaar samenwerk", schrijft Zucker.

"Ik erken dat deze relatie de afgelopen jaren intiemer is geworden. Ik had dit bekend moeten maken toen ik bij CNN in dienst kwam, maar dat deed ik niet. Dat is een fout besluit geweest. Daarom neem ik vandaag ontslag."

Volgens CNN heeft Zucker een relatie met marketingdirecteur Allison Gollust. Zij behoudt haar functie wel. Het is nog niet bekend wie Zucker opvolgt bij de nieuwszender.