Afke Boven is de nieuwe presentator van het NOS Journaal. De 41-jarige journalist werd na een interne screentest gekozen en presenteert in maart haar eerste uitzending.

Boven studeerde aan de Hogeschool voor de Journalistiek in Zwolle en werkte als redacteur bij voornamelijk commerciële televisieprogramma's. Ze was de afgelopen acht jaar onder meer eindredacteur en verslaggever bij Omrop Fryslân.

Sinds vorig jaar werkt Boven als eindredacteur van het NOS Journaal Regio. "Als journalist is de NOS voor mij dé plek waar je wil zijn. Het harde werken van de redactie, ook met onder anderen producers en technici, komt samen in de uitzendingen. Daar ben ik met ongelofelijk veel plezier onderdeel van. En nu mag ik ook nog het team van presentatoren versterken. Ik voel me enorm vereerd met het vertrouwen dat ik van de NOS krijg", laat ze weten.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff stelt dat Boven het "vanzelfsprekende gezag heeft dat past bij een journaalpresentator". "Ze zal de kijker op een prettige en vanzelfsprekende manier langs het nieuws leiden."

Met de komst van Boven is het presentatieteam van het NOS Journaal na het vertrek van Astrid Kersseboom en Amber Brantsen weer compleet.