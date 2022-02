De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat in het verdere onderzoek naar de voorgenomen fusie tussen RTL Nederland en Talpa Network de recente misstanden bij The voice of Holland achterwege.

De toezichthouder meldde vrijdag dat er diepgaand onderzoek nodig is naar de megafusie, omdat na eerder onderzoek is gebleken dat deze verregaande gevolgen heeft voor het medialandschap.



Het vervolgonderzoek gaat onder andere over de gevolgen voor adverteerders, producenten van televisieprogramma's, distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk de consument. Maar de misstanden rondom The Voice hebben daar geen invloed op, zegt een woordvoerder.



"Wij gaan nader onderzoek doen naar bijvoorbeeld de positie van de bedrijven op de advertentie-, productie- en afzetmarkt. De Voice-perikelen horen daar niet bij."



Zowel RTL Nederland als Talpa Network hebben er vertrouwen in dat hun voorgenomen fusie na het extra onderzoek door kan gaan. "Talpa Network en RTL Nederland blijven vanzelfsprekend meewerken aan het verdere onderzoek van de ACM en hebben onverminderd alle vertrouwen in een positieve uitkomst", liet Talpa Network vrijdag weten.



Eerder zei RTL-programmabaas Peter van der Vorst in de talkshow Beau dat de misstanden bij The voice of Holland de geplande fusie waarschijnlijk niet in de weg zullen staan.