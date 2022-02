Whoopi Goldberg is door haar werkgever ABC geschorst vanwege opmerkingen die ze in The View maakte over de Holocaust. Ze mag het programma twee weken niet presenteren.

Goldberg kwam onder vuur te liggen bij verschillende Joodse organisaties omdat ze maandag in de talkshow onder meer zei dat het tijdens de Holocaust ging om "twee groepen witte mensen tegenover elkaar". Daarom zou je niet van een rassenkwestie kunnen spreken.

Ze bood daarop haar excuses aan via Twitter. "Tijdens de show zei ik dat de Holocaust niet ging om ras, maar om hoe mensen inhumaan kunnen zijn tegenover andere mensen. Ik had moeten zeggen dat het om beide gaat."

Haar werkgever nam geen genoegen met het excuus. "Ik schors Whoopi met onmiddellijke ingang voor twee weken vanwege haar verkeerde en pijnlijke opmerkingen. Hoewel Whoopi sorry heeft gezegd, heb ik haar gevraagd om tijd te nemen om te reflecteren en te leren van de dingen die ze heeft gezegd", aldus Kim Godwin van ABC News. "De hele ABC News-organisatie is solidair met onze Joodse collega's, vrienden, familie en gemeenschappen."

Het programma The View, dat in Nederland niet te zien is, bestaat sinds 1997 en wordt gepresenteerd door een team van verschillende vrouwen. Goldberg is sinds 2007 een van de presentatrices.