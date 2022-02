Marije Knevel is per 1 februari de nieuwe hoofdredacteur van LINDA.nl. Hiervoor was ze werkzaam als adjunct-hoofdredacteur van het digitale platform.

De 34-jarige Knevel wordt ook verantwoordelijk voor de websites LINDA.meiden en Vogue.nl, dat binnenkort gelanceerd wordt.

"Het is een feest om samen met het team van LINDA.nl het nieuws te brengen dat je moet en wil weten", schrijft Knevel op Instagram. "Een feest om nog meer verhalen te brengen die impact maken en onze lezeressen te blijven verrassen met hysterisch grappige content, maar ook confronterende verhalen. En we blijven natuurlijk taboes doorbreken."

Voormalig hoofdredacteur Irene de Bel is benoemd tot director digital en is in haar nieuwe rol verantwoordelijk voor de digitale strategie en socialemediakanalen van de eerder genoemde platformen.