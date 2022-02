Marc van der Linden heeft besloten afscheid te nemen van RTL Boulevard. Na er ruim twintig jaar aan de desk te hebben gestaan, stopt hij als royaltyverslaggever.

"Het was een moeilijk besluit, want ik heb twintig jaar met ontzettend veel plezier aan het programma meegewerkt", aldus de 52-jarige Van der Linden in een verklaring.

De aanslag op Peter R. de Vries heeft effect gehad op Van der Linden. "Het gemis van hem bij het programma, maar ook als collega en mens heeft een wond veroorzaakt die nog lang niet geheeld is. Ik ben mede daardoor ook in een fase van mijn leven gekomen waarin ik keuzes wil maken."

De royaltydeskundige heeft medische problemen gehad, waar hij eerder niet specifiek op ingegaan is. Nu vertelt hij dat hij anderhalf jaar geleden in coma heeft gelegen. Daardoor heeft hij nog steeds problemen bij het lopen. "Dat is gelukkig op te lossen en daar wil ik eindelijk goed de tijd voor nemen."

Van der Linden schrijft dat hij aan een nieuw project in de Verenigde Staten en Engeland werkt. "Maar ik ga Boulevard en de dagelijkse dynamiek van het programma natuurlijk wel erg missen."

Hij wordt opgevolgd door Annemarie de Kunder, die sinds een paar jaar bij RTL Boulevard werkzaam is als royaltyverslaggever.