HBO Max, de streamingdienst van onder meer tv-zender HBO en studio Warner Bros., is vanaf 8 maart beschikbaar in Nederland. Wat kijkers gaan betalen voor een abonnement, wordt "korter voor de lancering" bekendgemaakt.

Titels die op de streamingdienst verschijnen zijn Dune, Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, Space Jam: New Legacy en Tom and Jerry, maar ook Game of Thrones, The Sopranos en Sex and the City en de opvolger And Just Like That.... Later dit jaar verschijnt ook de nieuwe Game of Thrones-prequel House of the Dragon op HBO Max.

Titels van Warner Bros. die in de toekomst in de bioscoop verschijnen, staan 45 dagen na de release op HBO Max.

HBO Max is momenteel beschikbaar in 46 landen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Op 8 maart stijgt dat aantal naar 61 met de toevoeging van 15 Europese landen.

"Onze strategie is om onze service over de hele wereld direct-to-consumer beschikbaar te maken", zegt Johannes Larcher, hoofd van HBO Max International, in een verklaring. "Dit in combinatie met onze geliefde content, zal ons de schaalvergroting geven die nodig is om een van de grootste streamingdiensten ter wereld te worden."