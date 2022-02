De wetenschappelijke podcast Science Vs gaat Joe Rogan en andere programma's van Spotify factchecken om desinformatie te weerspreken. De makers van de podcast vinden dat de streamingdienst niet genoeg maatregelen neemt om luisteraars te behoeden voor onjuiste informatie.

"Totdat Spotify ingrijpender maatregelen neemt om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan maken wij geen nieuwe afleveringen van Science VS, afgezien van afleveringen waarin we onwaarheden onderuithalen", schrijven de makers op Twitter. "We snappen dat het lastig is om alle content op de streamingdienst te modereren, maar we vinden dat Spotify hierin wel een verantwoordelijkheid heeft."

Spotify kondigde zondag aan dat het luisteraars van podcasts over het coronavirus gaat "begeleiden naar meer informatie". Daarmee reageerde de streamingdienst op de kritiek rondom de podcast The Joe Rogan Experience, waarin volgens experts onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie worden verspreid.

De streamingdienst komt met een "speciale COVID-19-hub", die wordt toegevoegd aan elke podcast die een discussie over het coronavirus bevat. Luisteraars worden dan doorverwezen naar "door data gedreven feiten, die gedeeld worden door wetenschappers, artsen, academici en gezondheidsautoriteiten van over de hele wereld, evenals links naar betrouwbare bronnen".

Honderden artsen en wetenschappers hadden de streamingdienst in een open brief opgeroepen de aflevering van The Joe Rogan Experience waarin hij praat met viroloog Robert Malone offline te halen. Malone werd al eerder bekritiseerd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over vaccins.

De podcast van Rogan, die gemiddeld elf miljoen luisteraars per aflevering haalt, zou volgens de ondertekenaars van de open brief regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie verspreiden. Na publicatie van de brief besloten onder anderen singer-songwriters Neil Young en Joni Mitchell en gitarist Nils Lofgren hun muziek van Spotify af te halen.