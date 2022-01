Denice Dest is door BNNVARA aangesteld als de nieuwe maître in het programma First Dates. Ze neemt die rol over van Sergio Vyent, die in de eerste negen seizoenen van de datingshow de deelnemers ontving.

De 42-jarige Dest is jarenlang werkzaam geweest als uitsmijter in het nachtleven van Amsterdam. Daarnaast was ze host van evenementen, trad ze geregeld op als stand-upcomedian en werkte ze als lifecoach.

"Toen ik gebeld werd met de mededeling dat ik het geworden was, heb ik staan dansen in de regen op mijn balkon", aldus Dest. "Als iemand me dit een half jaar geleden had verteld, had ik diegene keihard uitgelachen."

Dest neemt het stokje over van Vyent, die tijdens de opnames van het tiende seizoen van First Dates eind vorig jaar verstek moest laten gaan wegens een geplande tour met Jim Bakkum. Hij liet wel weten open te staan voor een terugkeer in het programma als er nog meer seizoenen zouden worden gemaakt.

Het nieuwe seizoen van First Dates is vanaf maandag 7 februari om 19.25 uur te zien op NPO3.