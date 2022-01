Arjen Lubach is met zijn nieuwe talkshow vanaf 21 februari van maandag tot en met donderdag om 22.15 uur te zien bij NPO1 en daardoor verschuift de starttijd van Op1. De NPO laat desgevraagd aan NU.nl weten dat Op1 vanaf dat moment om 22.45 uur te zien zal zijn.

Lubach werkt al maanden aan De Avondshow met Arjen Lubach en maakt op 21 februari zijn debuut met het programma. De presentator was jarenlang bij de NPO te zien op zondag, met zijn satirische actualiteitenprogramma Zondag met Lubach. Dat programma liep dertien seizoenen en won in 2017 de Gouden Televizier-Ring.

Ter voorbereiding op zijn talkshow is Lubach in de leer gegaan bij iemand die vijftien jaar uitvoerend producent van de door Jon Stewart en Trevor Noah gepresenteerde The Daily Show was.

Op1 begint nu nog dagelijks rond 22.30 uur, een tamelijk vroeg tijdstip voor latenighttelevisie: in het verleden begonnen de lateavondtalkshows bij de NPO vaak om 23.00 uur.