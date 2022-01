Comedian Joe Rogan belooft dat hij beter zijn best zal doen om "alle onderwerpen te onderzoeken" in zijn Spotify-podcast na beschuldigingen over het verspreiden van desinformatie over het coronavirus. Hij betreurt het dat verschillende muzikanten naar aanleiding van een aflevering van The Joe Rogan Experience hun muziek van de streamingdienst hebben gehaald.

De comedian reageert in een video op Instagram dat hij "beter zijn best zal doen om mensen met andere meningen" uit te nodigen en "beter zijn best zal doen om alle onderwerpen te onderzoeken".

Wel vindt Rogan dat mensen een verkeerd beeld van hem hebben. Volgens hem staan zijn gasten "hoog aangeschreven" en voert hij in zijn podcast gesprekken die niet voorbesproken zijn. "Ik heb vaak geen idee waar ik het over ga hebben totdat ik met de mensen ga praten."

In de desbetreffende aflevering van vorige maand sprak Rogan met viroloog Robert Malone. Deze man werd al eerder bekritiseerd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over vaccins. Het interview was de aanleiding voor 270 artsen en wetenschappers om een open brief aan Spotify te sturen om de "verspreiding van verkeerde informatie" op het platform te beperken. Ook Rogan, die vaker onder vuur ligt vanwege desinformatie over corona, wordt in de brief genoemd vanwege zijn "geschiedenis van het uitzenden van verkeerde informatie met betrekking tot corona".

Onder anderen Neil Young en Joni Mitchell besloten vanwege de podcast, die met zo'n 11 miljoen luisteraars per aflevering de grootste is op het platform, hun muziek offline te halen.

Spotify kondigde zondag aan dat elke podcast waarin wordt gediscussieerd over het coronavirus voortaan een "speciale COVID-19-Hub" krijgt. Luisteraars worden dan doorverwezen naar "door data gedreven feiten", zoals gedeeld door wetenschappers, artsen, academici en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld, evenals links naar betrouwbare bronnen.