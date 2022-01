Ruim 1,4 miljoen mensen hebben zondagavond gezien hoe Tahmina Akefi voor het eerst vertelde over haar relatie met Peter R. de Vries. De journaliste wenste altijd anoniem te blijven, maar vertelde nu over hoe de misdaadjournalist haar ten huwelijk vroeg.

De 39-jarige Akefi leerde De Vries in 2015 kennen tijdens een uitzending van het programma Pauw, waar zij allebei te gast waren. In de documentaire vertelt ze over haar relatie met de misdaadjournalist die vorig jaar werd doodgeschoten.

Akefi wilde tot nu toe altijd anoniem blijven, omdat ze niet bekend wilde staan als 'het liefje van'. De journaliste werkte de afgelopen jaren onder andere voor NOS, BBC en NRC Handelsblad en is bij Rijnmond te zien als presentatrice.

De documentaire is het op twee na best bekeken programma van zondagavond.