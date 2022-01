De BBC heeft de afgelopen tien jaar 1,64 miljoen Britse pond (omgerekend 1,97 miljoen euro) aan schadevergoeding betaald aan nabestaanden van elf oud-medewerkers die overleden aan kanker, nadat ze in bedrijfsgebouwen vol asbest hadden gewerkt. Dat meldt The Observer zondag.

BBC deed de uitbetalingen aan families van onder anderen make-upartiesten, decorbouwers, studiomanagers en televisieproducenten. Alle elf ex-werknemers stierven aan mesothelioom, een zeldzame vorm van kanker die wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan asbest.

De voormalige medewerkers werkten op achttien BBC-locaties, waaronder het Londense Bush House (de voormalige basis van BBC World Service-radio) en Alexandra Palace. De laatste staat bekend als 'de geboorteplaats van de televisie', omdat het bedrijf in 1936 zijn eerste tv-uitzending van daaruit maakte.

The Observer vroeg de BBC om openheid van zaken nadat het medium vorig jaar had onthuld dat er een verband was tussen mogelijke schadevergoedingsclaims van familieleden van ex-leden van het BBC Symphony Orchestra en andere voormalige medewerkers die in gebouwen werkten die asbest bevatten.

De omroeporganisatie zei dat ze de afgelopen tien jaar 1.637.501 pond aan schadevergoeding had betaald om vorderingen te schikken met nabestaanden van negen mannen en twee vrouwen die tussen 1959 en 1998 voor de omroep werkten.