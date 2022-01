De partner van de neergeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries is tot nu toe altijd in de anonimiteit gebleven, maar in de documentaire Vertrouwelijk! doet zij zondagavond haar verhaal. Belangrijkste reden hiervoor is dat de partner van De Vries in het proces tegen de aanslagplegers "haar spreekrecht gaat gebruiken in de rechtszaal". Dat wil zij niet anoniem doen.

Dat zegt maker van de documentaire en goede vriend van De Vries Simon Vuyk in WNL Op Zondag. De inhoudelijke behandeling van de zaak is over een paar maanden, in juni.

De Vries en zijn partner waren er al "naartoe aan het werken om samen naar buiten te treden". Dat is niet meer gelukt, maar nu doet zijn partner dat dus alleen.

Vuyk vertelt in WNL Op Zondag over de beweegredenen van de vrouw om anoniem te blijven. "Een van de belangrijkste redenen voor haar was om er niet van beschuldigd te worden dat ze Peter als een kruiwagen zou gebruiken voor haar eigen carrière."

De Vries' partner stond aan het begin van haar carrière en wilde die "op eigen kracht" opbouwen, wat zij volgens Vuyk heeft gedaan.

De documentaire gaat over de laatste jaren dat De Vries nog leefde, waarin een grote rol is weggelegd voor zijn partner. Uit een eerder gedeeld fragment wordt duidelijk dat de vrouw schrijver en journalist is.

Vertrouwelijk! is zondagavond om 21.25 uur te zien op NPO1.