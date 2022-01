Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Iedere week is er één afvaller, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de vijfde uitzending: presentatrice Hila Noorzai.

Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2022 Acteur Everon Jackson Hooi, Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, rapper Glen Faria, presentatrice Fresia Cousiño Arias, zangeres Suzanne Klemann, presentatrice Hila Noorzai, cabaretier Thomas van Luyn, presentatrice Kim-Lian van der Meij, zangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa en presentatrice Welmoed Sijtsma.

Follow the money is een welbekend begrip onder Wie is de Mol? -fans: aan de hand van de bedragen die deelnemers binnenslepen, valt vaak op te maken of iemand terecht in je verdachtenlijstje staat of toch wel heel duidelijk de Mol niet is.

Toch kan dat ook een vertekend beeld geven, bleek deze week weer. Penningmeester Hila Noorzai snoepte met de aankoop van een zwarte vrijstelling 1.500 euro uit de pot en bracht het bedrag dus flink omlaag, waarmee de verdenkingen haar kant op schoven. Maar de EenVandaag-presentatrice kreeg een rood scherm en is dus niet de Mol.

Zag je het aankomen?

"Ik heb een hele tijd gedacht dat ik in reservetijd zat, waardoor ik er eigenlijk wel vrede mee had. Tijdens en na het maken van de test was ik heel rustig. Een van de kandidatenbegeleiders zei ook: 'Het leek wel alsof je het al wist, je was zo kalm', haha."

"Er waren nog een hoop troeven in het spel, zo bleek wel, en ik had niets meer. Dan weet je dat je een achterstand hebt. Al wist ik trouwens niet van al die vrijstellingen, want er waren mensen die zeiden dat ze hem al ingezet hadden. Het spel werd gewoon heel goed gespeeld, waardoor ik eigenlijk nooit goed wist waar ik aan toe was. En ik ga niet in tassen zitten wroeten. Dat gaat me echt te ver, hoor."

Voorgaande jaren hebben penningmeesters wel te maken gehad met Mollen en andere deelnemers die probeerden te pikken. Heb jij daar als penningmeester nog wat van gemerkt?

"Ja, dat speelde wel in deze groep, hoor. Ineens was er 250 euro kwijt, al had ik daar zelf ook een aandeel in, haha (Kim-Lian gaf 250 euro niet aan na een opdracht en Hila wist dat, red.). En die Moltelefoon die ineens weg was. Dit soort dingen gebeurden echt de hele tijd. Er zijn zelfs pagina's uit Molboekjes gescheurd!"

"Door al die onverklaarbare dingen nam ik het heel serieus. Ik sliep met de pot onder mijn kussen en had mijn tas altijd bij me. Je wordt echt gewoon gek, haha. Alles lijkt verdacht. Je bent constant bezig met je spullen, omdat je niet weet wie je kunt vertrouwen. Eén keer had ik dat ik even naar de wc was en mijn tas had laten staan. Ik wist zeker dat de pot in mijn tas zat, maar toen ik terugkwam lag-ie op tafel. Er was niks weg hoor, maar dat heeft mij wel nog voorzichtiger gemaakt."

Zijn er nog discussies geweest over jouw penningmeesterschap nadat je die 1.500 euro had uitgegeven voor de mogelijkheid een zwarte vrijstelling te kopen?

"Nee, helemaal niet. Iedereen begreep het eigenlijk wel. Ik had daar niet echt een keuze en zo zag de rest het ook."

"Ik had het vertrouwen van de groep, ik denk ook omdat ik altijd voor het geld wilde gaan. Wist je dat ik dacht dat ik dus best veel geld had verdiend? Haha, kom ik er ineens achter dat ik volgens het follow the money-principe echt superslecht bezig ben geweest."

Zeker aan het begin namen er best wat mensen jou mee in hun verdenkingen. Heb je daar iets van gemerkt?

"Haha, ja. Suzanne vond mij verdacht omdat ik twee koffers mee had, dus duidelijk voorbereid was op drie weken weg zijn. Maar verder heb ik er eigenlijk niks van gemerkt. Ik ben ook helemaal niet bezig geweest met mezelf verdacht maken, dat leek me veel te vermoeiend. Ik ben de Mol niet, dus dan ga ik ook niet nep-Mollen."

"Het spel is van zichzelf al zo vermoeiend, want je staat altijd aan, hè. Zelfs als je een mooi, intiem gesprek met iemand hebt bij een kampvuur denk je: dan kun jij het toch niet zijn, jij vertrouwt mij en ik jou. Dat maakt het heftig, maar ook zo vet."

Je werkt normaal gesproken met Rik. Nu was hij dé presentator, hoe was dat voor jou?

"Rik en ik staan normaal naast elkaar ja, bij EenVandaag, dus dit was even heel anders. Maar eigenlijk vooral heel leuk. Ik kreeg al doorgestuurd van mensen dat hij in een interview met jou had gezegd dat hij mij een beetje ging uitlokken, ik vond dat zo grappig om te lezen. Van tevoren hebben we er helemaal niet over gepraat, maar ik heb er wel over nagedacht hoe het voor hem moest zijn om in die rol te zitten met mij in het spel."

"Het blijft gewoon Rik, natuurlijk. Mijn goeie collega, degene die bij mijn eerste uitzending mij met mijn autocue hielp. Dus soms pakten we wel een momentje, zoals toen met de aankoop van die zwarte vrijstelling, toen maakte hij even een grapje. En bij mijn vertrek gaf hij me een dikke knuffel."

Wie is de Mol? is iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.