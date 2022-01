De uitzending van Matthijs Gaat Door waarin onder anderen Stromae optrad, is zaterdagavond door 1,1 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). BNNVARA kondigde eerder deze week al aan dat de wereldberoemde Belg, die eigenlijk Paul Van Haver heet, in het programma te zien zou zijn.

Stromae liet twee nummers van zijn aankomende album Multitude horen, Santé en L'enfer. Verder waren onder anderen Theo Maassen en Henk van Straten te gast om te praten over een podcast en speelden Joep Beving en S10 hun eigen remake van de hit De leven van Sef. Matthijs Gaat Door, te zien op NPO1, was het op zeven na best bekeken programma van de avond.

Het programma Wie is de Mol? op NPO1 trok zaterdagavond ruimschoots de meeste kijkers: 2,9 miljoen. Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 volgde met 2,4 miljoen kijkers. Het RTL Nieuws van 19.30 uur op RTL 4 werd door 1,3 miljoen mensen bekeken en neemt hiermee een derde plaats in. Het best bekeken SBS-programma van de avond was Het Roer Om, dat met 695.000 kijkers op de twaalfde in de top 25 komt.