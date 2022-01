Astrid Kersseboom kreeg haar nieuwe baan als presentator van het NPO Radio 1 Journaal niet zomaar in de schoot geworpen. Nadat ze had besloten dat ze er haar baan bij het televisiejournaal van de NOS wel voor wilde inruilen, moest ze nog een proefuitzending maken omdat er meer kandidaten waren, vertelt ze in het AD.

Toen de naar Omroep MAX vertrokken Jurgen van den Berg vervangen moest worden bij het radiojournaal in de vroege ochtend, polste NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff of Kersseboom daar oren naar had. "Ik dacht: ja, dat klinkt eigenlijk wel leuk. Ik heb het er een weekend met Jos (Kerssebooms partner, red.) over gehad en op maandag heb ik ja gezegd. Dan ga je een vervolgtraject in en proefuitzendingen maken", vertelt Kersseboom.

Dat er nog meer gegadigden waren maakte dat de 56-jarige journalist de baan niet zomaar had: "Ik moest wel even mijn best doen om mijn plek te veroveren. Tandje erbij. Dat gaf wel wat wedstrijdspanning. Ik moest toch laten zien dat ik het kan", legt ze uit. Toen na een paar weken het verlossende telefoontje kwam, was ze blij. "Dat was wel een yes-momentje", zegt Kersseboom.

Dat er mensen zijn die de overstap van tv naar radio als een stap terug zien, herkent ze niet, zegt ze. "Waarom zou tv meer waard zijn dan radio? Oké, dan ben je met je hoofd op tv, nou en? Veel mensen begrijpen deze overstap, anderen vinden het jammer omdat ze weinig radio luisteren. Maar nog niemand heeft gevraagd: ben je weggepromoveerd?".