Prins Charles maakt maandag zijn opwachting in Keeping Up With The Aristocrats, een Britse realityreeks van zender ITV over prominente Britse aristocratische families. Het gaat om een kort gastoptreden, meldt het tijdschrift Hello!.

De prins maakt in de aflevering een praatje met Lord en Lady Fitzalan-Howard, twee hoofdpersonen uit de serie. Charles ontmoet het stel tijdens de Great Yorkshire Show, een jaarlijkse landbouwbeurs in het Noord-Engelse Harrogate.

Dat prins Charles opduikt op een landbouwbeurs is niet verwonderlijk. De prins heeft op zijn landgoed Highgrove House in Gloucester een biologische boerderij. Daar teelt hij onder andere groente en fruit dat ook verkocht wordt aan restaurants en supermarkten.