Bridget Maasland is zaterdag eenmalig te zien als presentator van Big Brother Live op RTL 5, meldt zij zaterdag op Instagram. Maasland vervangt Geraldine Kemper, die geveld is door het coronavirus.

Het Big Brother-format is geen onbekend terrein voor Maasland. In 2005 was ze samen met Ruud de Wild het vaste presentatieduo van het programma en in het jaar daarop presenteerde zij de realityreeks in haar eentje.

De zaterdagavondshow van Big Brother presenteert Maasland samen met de Vlaming Peter van de Veire.