De partner van Peter R. de Vries doet aanstaande zondag voor het eerst haar verhaal op tv. In de documentaire Vertrouwelijk! van omroep WNL stapt de tot nu toe onbekende vriendin van de vermoorde misdaadverslaggever uit de anonimiteit.

Vertrouwelijk! is een film van misdaadjournalist Simon Vuyk, die met De Vries bevriend was. De documentaire gaat over de laatste jaren van De Vries. Daarin is een grote rol weggelegd voor zijn partner, een vrouw die tot nu toe anoniem is gebleven.

In een fragment van de documentaire vertellen vrienden van het stel, onder wie cabaretier Dolf Jansen en advocaat Peter Schouten, over de relatie van De Vries en zijn vriendin. Daarin wordt duidelijk dat de vrouw schrijfster en journalist is.

Vuyk maakte eerder documentaires over de verdwenen Tanja Groen en gedode Nicky Verstappen, onderwerpen waar ook De Vries tot aan zijn dood in juli vorig jaar nauw bij betrokken was. De documentaire over het leven van De Vries is zondag om 21.25 uur te zien op NPO1.