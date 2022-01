Tineke de Nooij is zaterdagmiddag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De tachtigjarige tv- en radiopresentatrice werd met de onderscheiding verrast tijdens de speciale radio-uitzending ter ere van haar afscheid van Omroep MAX in Beeld en Geluid in Hilversum.

De Nooij is geridderd vanwege haar jarenlange loopbaan bij de Nederlandse radio en televisie. Zo was zij in 1960 de eerste vrouwelijke discjockey. Op televisie presenteerde ze vanaf 1982 het middagmagazine Tineke.

Ook zette zij zich jarenlang in voor goede doelen in binnen- en buitenland. Zaterdag nam zij na een carrière van zestig jaar afscheid van de mediawereld.

De presentatrice ontving de onderscheiding van Mark Roëll, de burgemeester van De Nooijs woonplaats Baarn.