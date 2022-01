Karin Bloemen roept mensen op om zich uit te spreken als zij met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad. Dat doet zij zaterdag bij een demonstratie op het Amsterdamse Museumplein.

Aanleiding voor de demonstratie met de naam No blame, but change zijn de gemelde misstanden rond het tv-programma The voice of Holland. Het protest is een initiatief van Stichting Wij zijn M, die "het taboe rondom seksueel misbruik" hoopt te doorbreken.

"Als je niet praat, dan bescherm je de dader. Als je wel praat, dan bescherm je jezelf", zegt Bloemen. De zangeres en cabaretière heeft vroeger zelf ook te maken gehad met seksueel misbruik. Volgens Bloemen ligt de schuld nooit bij degene die wordt aangerand of verkracht. "Schaamte ligt bij de dader." Sommige 'leuke mensen' op televisie weten niet waar de grens ligt, vindt Bloemen. "Je moet als dader ook de kracht hebben om te zeggen: dat was fout. Het gaat om verandering."

Bloemen zegt dat ze normaal gesproken op het podium staat als artiest en zangeres, "maar vandaag niet". Volgens haar is de menigte van honderden mensen aanwezig om te strijden tegen datgene waar ze zich zorgen over maken: misbruik op alle niveaus. Want, zo stelt ze, "blijkbaar gebeurt het nog steeds".

De betoging zou eigenlijk op de Dam plaatsvinden, maar is vanwege de verwachte drukte naar het Museumplein verplaatst. Naast Bloemen komen onder anderen actrice Fatma Genç, strafrechtadvocaat Richard Korver, Amnesty International-directeur Dagmar Oudshoorn en ervaringsdeskundige Sara Alaoui-Dekker aan het woord.