Voor Tineke de Nooij komt zaterdag na ruim zestig jaar een einde aan haar radiocarrière. In een extra lange uitzending van haar TinekeShow op NPO Radio 5, gemaakt vanuit Beeld en Geluid in Hilversum, neemt ze afscheid van haar luisteraars. Maar ze is niet van plan voorgoed weg te gaan bij de radio, vertelt De Nooij.

"Half september kwam ik terug van een reis naar Canada en ineens realiseerde ik me dat ik tachtig ben, terwijl ik nog zo graag meer wil reizen", vertelt ze over haar keuze om te stoppen met het maken van radio.

Nadat ze het haar collega's had verteld - die zich wezenloos schrokken - maakte ze het eind oktober in haar programma bekend. "Ik heb een overweldigend aantal reacties gekregen, ik denk wel honderden. Echt hartverwarmend. Ze zeiden dat ze het wel begrepen, maar dat ze het ook jammer vinden. Ik ga al een leven lang met ze mee natuurlijk. Ze zijn met mij opgegroeid."

De Nooij dacht tot afgelopen zomer nooit aan stoppen. Volgens haar heeft ze namelijk het leukste vak ter wereld. "Het is ongelofelijk leuk wat ik doe. Ik schrijf graag en hou van muziek. En ik zou niets anders kunnen." Dat ze aan Omroep MAX verbonden blijft en af en toe nog zal invallen, vindt ze daarom een fijn idee. "De TinekeShow komt niet meer terug, dat moet ik afsluiten. Maar ik hoop wel een beetje in dat vak te blijven", zegt De Nooij, die in 1962 bij Radio Veronica haar debuut maakte als presentator van het dagelijkse programma Koffietijd.

Terugkijkend op haar jarenlange carrière herinnert de presentatrice zich een aantal unieke momenten. Zo was ze vanaf het eerste moment betrokken bij Radio Veronica, dat uitzond vanaf een schip dat buiten de territoriale wateren voor Scheveningen lag. "Daar hebben we de commerciële radio ontdekt en hebben we alles kunnen uitvinden", weet ze nog over die begintijd. De jaren daarna heeft ze zoveel "hele bijzondere dingen gedaan". "Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan."

Toch komt aan dat werk binnenkort een einde. Meer vrije tijd en de mogelijkheid om meer te reizen, liggen in het verschiet. "Dat ik dan in een zwart gat val, weet ik zeker. Maar ik blijf schrijven. Een column lijkt me weer leuk, daar ga ik wel achteraan", zegt ze resoluut. Vanwege de coronapandemie is een reis nog niet geboekt, maar een lijstje met mogelijke bestemmingen is er al wel. "Ik wil graag weer naar Canada, daar ben ik helemaal weg van. En ik heb nog nooit een beer gezien", grapt ze. "Maar het heeft nu geen zin om reizen te plannen. Dat doe ik wel op het laatste moment."