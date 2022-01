688.000 mensen hebben vrijdagavond gekeken naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Geknipte Gast, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Robert ten Brink kroop als eerst in de kappersstoel van presentator Özcan Akyol.

In het vierde seizoen van het programma De Geknipte Gast praat de presentator weer met zijn gasten over het leven, hun carrière en alles wat daarbij komt kijken. Onder andere advocaat Peter Plasman, Tineke de Nooij en Defano Holwijn zijn dit seizoen te gast.

Het nieuwe seizoen van de BNNVARA-spelshow 2 voor 12 is vrijdagavond door bijna 1,3 miljoen mensen bekeken. Daarmee was de spelshow het op drie na best bekeken programma van de avond.

Het programma, dat te zien is op NPO2, wordt al vanaf 1971 uitgezonden. In de kennisquiz nemen twee deelnemers het tegen elkaar op in twaalf vragen, die over allerlei onderwerpen kunnen gaan. Ook dit seizoen neemt Astrid Joosten de presentatie weer op zich.