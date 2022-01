Het stoort Jildou van der Bijl dat sinds bekend werd dat het maandblad al in 2020 bezig was met een verhaal over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland, het idee is ontstaan dat het heeft willen verhullen dat er zoiets speelde. Dat vertelt de creatief directeur van LINDA. vrijdagavond bij Op1.

"Dat er nu wordt gedacht dat wij iets in de doofpot hebben gestopt, vind ik afschuwelijk. Want dat is... waarom zouden we dat doen?", vraagt de directeur van het blad zich af.

Met dat het 'niet gek' zou zijn als Linda haar broer John erover had ingelicht, is Van der Bijl het niet eens. "Nee, ik vind het niet voor de hand liggen. Want dan twijfel je aan integriteit van zowel Linda als John de Mol." Het was nou eenmaal de afspraak, legt Van der Bijl uit. "Als je met Linda iets afspreekt dan houdt zij zich daaraan."

'Het gaat niet zo goed met Linda de Mol'

De directeur vertelde ook dat het sinds de onthullingen van grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht "niet zo goed" gaat met De Mol. "Zij wist dat hij was vreemdgegaan, maar was er altijd vanuit gegaan dat dat met wederzijds goedvinden was geweest", zei Van der Bijl.

Rietbergen is volgens Van der Bijl niet helemaal eerlijk geweest in zijn verklaring. "Er staat dat hij zijn vrouw op de hoogte heeft gesteld, maar Linda wist niet van die klacht."

LINDA. kreeg in juni 2020 al signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door rapper Ali B. Dat onthulde de Volkskrant vrijdag. De redactie sprak toen met twee vrouwen die hier naar eigen zeggen mee te maken hadden gehad, schrijft de krant. Een van hen, een oud-deelnemer van The Voice, zei door Ali B te zijn verkracht.

De verhalen hebben het blad niet gehaald omdat de hoofdredactie het bewijs "te mager" vond en het ook geen andere slachtoffers kon vinden. Van der Bijl stelde de vrouwen vervolgens voor aan Tim Hofman die er een aflevering van BOOS van maakte waarin ook andere Voice-prominenten beschuldigd werden van grensoverschrijdend gedrag.