Linda de Mol verschijnt niet op de cover van haar tijdschrift LINDA., meldt RTL Boulevard vrijdag. Dat is haar eigen besluit. Eerder deze maand kwam aan het licht dat onder anderen haar toenmalige vriend Jeroen Rietbergen een hoofdrol speelt in het schandaal rond The voice of Holland.

Het eerstvolgende nummer van LINDA. met het thema gelukkig gescheiden werd naar aanleiding van de verbroken relatie tussen De Mol en Rietbergen opgeschort. In plaats daarvan zou in maart een editie met een ander thema worden uitgebracht.

RTL Boulevard meldt dat het nummer dat na het opgeschorte nummer zou verschijnen naar voren is gehaald. Hiervoor waren presentatrices Britt Dekker, Anna Nooshin, Nikki Plessen en Miljuschka Witzenhausen samen met De Mol gefotografeerd. Anderhalve week geleden zou de 57-jarige De Mol hebben gezegd niet op deze cover te willen verschijnen.

Rietbergen wordt in het BNNVARA-programma BOOS door negentien vrouwen beschuldigd van ongepast gedrag tijdens en na de opnames van The voice of Holland. Na de eerste berichten over het gedrag van de voormalig bandleider van het programma, liet De Mol in een statement weten de relatie te hebben verbroken en haar werkzaamheden voorlopig neer te leggen.

Dit wordt de tweede keer dat De Mol sinds het verschijnen van het tijdschrift niet op de cover staat. De eerste keer was in 2018, toen alleen Michelle Obama op de cover stond.