Villamedia heeft wetenschapsjournalist Maarten Keulemans uitgeroepen tot Journalist van het Jaar Hij wordt geëerd voor zijn onvermoeibare verslaggeving van de corona-epidemie voor de Volkskrant, met als hoogtepunt zijn langlopende serie 'Keulemans in Quarantaine'.

"Als wetenschapsjournalist werkte hij in het verleden wellicht wat in de schaduw, inmiddels staat hij in het volle licht. En met verve. Hij draagt onvermoeibaar feiten aan en weet die helder te duiden. Ook schuwt hij niet om aan te geven waar zijn twijfel zit, komt terug op eerdere conclusies als het nodig is, en gaat met iedereen het gesprek aan", aldus de jury.

Daarmee is Keulemans wat de jury betreft een journalist van deze tijd. "Hij sluit zich niet op in zijn ivoren toren maar staat midden tussen zijn publiek en beantwoordt de vragen die bij hen leven. Daarbij kiest hij geen kant. Het is niet óf de lezer óf de deskundige die hij serieus neemt, beiden worden fair en gelijk behandeld."

Keulemans werd vrijdagmiddag gehuldigd in de Centrale Bibliotheek Den Haag. Hij ontving het beeldje dat bij de titel hoort, gemaakt door de Haagse kunstenaar Loek Bos, uit handen van Chris Helt, de nieuwe hoofdredacteur van Villamedia. Villamedia kiest sinds 2006 jaarlijks de Journalist van het Jaar. Eerdere winnaars zijn onder anderen Geertjan Lassche, Bas Haan, Kim van Keken, Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis.

De jury van de Journalist van het Jaar bestaat uit de redactie van Villamedia, aangevuld met vaste medewerkers van de titel en de redactie-adviesraad.