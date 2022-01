De familie Meiland is vanaf 7 maart weer te zien op televisie. Martien en Erica gaan met hun dochter Maxime en haar vriend Leroy voor het programma Chateau Bijstand op bijstandsniveau leven.

De familie, bekend van de realityserie Chateau Meiland, gaat voor het programma tijdelijk in een huurhuis wonen, in plaats van hun woningen in Noordwijk. Ze moeten hun bankpassen en luxe artikelen inleveren en leven van een klein bedrag dat ze krijgen. Met dit budget moeten ze een maand zien te overleven.

Met het programmaconcept, waar eerder de families Froger en Roelvink al in te zien waren, willen ze aandacht vragen voor ouders die in de bijstand zitten. Ze willen daarbij Stichting Babyspullen onder de aandacht brengen.

Chateau Bijstand is vanaf maandag 7 maart wekelijks te zien om 20.30 uur op SBS6.