VI Vandaag zal de komende tijd niet meer live worden uitgezonden. Vanwege de geldende coronamaatregelen mag er na 22.00 uur geen publiek in de studio aanwezig zijn, dus is donderdag besloten de opnames al om 21.00 uur in plaats van 21.30 uur te starten. Het publiek kan de studio dan op tijd verlaten.

In de uitzending van woensdagavond was te zien dat het publiek halverwege de studio uit moest. Daarop zei presentator Wilfred Genee dat ze het programma zouden moeten opnemen, in plaats van het live uit te zenden.

Dat besluit is genomen en is vanaf donderdag van kracht. Volgens Genee kan het besluit om het programma op te nemen gevolgen hebben voor het brengen van nieuws. "Als het kabinet valt of er overlijdt iemand…"

VI Vandaag is het nieuwe, dagelijkse praatprogramma van Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Het programma van de mannen die voorheen Veronica Inside aan elkaar praatten, is meer gericht op de actualiteit en minder op voetbal.