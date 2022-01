Het nieuwe seizoen van De Bachelor is opgenomen in Mexico en trapt af op 16 februari, maakt Videoland donderdag bekend. StukTV-presentator Thomas van der Vlugt is daarin te zien als de vrijgezel die zijn perfecte match gaat proberen te kiezen.

Van der Vlugt is de opvolger van dj Tony Junior. Hij koos kandidate Julia, maar er ontstond geen relatie tussen de twee.

"Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je uit zo veel vrouwen mag kiezen en het lijkt me heel vervelend dat je zo veel vrouwen naar huis moet sturen", vertelde Van der Vlugt eerder in RTL Boulevard. "Maar ik zou het wel heel mooi vinden als er dan één uit komt en dat je daar dan ook echt bij blijft."

De presentator wil zich vooral niet anders voordoen, vertelde hij. "Ik denk ook vooral dat je heel dicht bij jezelf moet blijven en dan ontstaat er wellicht iets moois."